POL-PIZW: Fahren unter Drogeneinfluss
Zweibrücken (ots)
Am frühen Montagmorgen, 06.10.2025, 04.20 Uhr konnte der 16-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Gewerbestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten betäubungsmittelspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. /pizw
