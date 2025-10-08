Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem ALDI-Parkplatz in der Homburger Straße geparkten, grauen PKW Ford Torneo. Der Ford wurde hierbei im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

