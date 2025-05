POL-HAM: KIDICAL MASS HAMM - Radfahrer demonstrieren friedlich für Sicherheit im Straßenverkehr

Hamm - Herringen (ots) - Leicht verletzt wurde ein 55-jähriger Mann aus Werne bei einem Verkehrsunfall in Hamm. Der Audi-Fahrer war am Sonntag, 25. Mai, gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Dortmunder Straße / Johannes-Rau-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast gefahren. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Der Werner konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus ...

mehr