Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision mit Straßenbaum, Fahrer leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag, 23. Mai um 18 Uhr auf der Kumper Landstraße in Hamm-Rhynern. Hier befuhr ein 39jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Kumper Landstraße in Fahrtrichtung Osten. Aufgrund ungeklärter Umstände geriet der 39jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Alleinunfall verletzte sich der Fahrer, es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der 33jährige wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Kastenwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Baum wurde leicht beschädigt. (nue)

