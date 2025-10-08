Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW-Brand führt zur Autobahnsperrung

Zweibrücken, BAB 8- 08.10.2025, 12:00 Uhr (ots)

Gegen 12:00 Uhr kam es auf der BAB 8 ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Pirmasens zum Vollbrand eines PKW. Der Fahrzeugführer einer Mercedes E-Klasse konnte sich rechtzeitig aus seinem PKW begeben und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte auf der Autobahn komplett aus. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt im Motorraum. Der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Die BAB 8 ist in Fahrtrichtung Pirmasens aufgrund der Reinigungsarbeiten noch voraussichtlich bis 17:00 Uhr gesperrt.

