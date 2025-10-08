PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW-Brand führt zur Autobahnsperrung

Zweibrücken, BAB 8- 08.10.2025, 12:00 Uhr (ots)

Gegen 12:00 Uhr kam es auf der BAB 8 ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Pirmasens zum Vollbrand eines PKW. Der Fahrzeugführer einer Mercedes E-Klasse konnte sich rechtzeitig aus seinem PKW begeben und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte auf der Autobahn komplett aus. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt im Motorraum. Der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Die BAB 8 ist in Fahrtrichtung Pirmasens aufgrund der Reinigungsarbeiten noch voraussichtlich bis 17:00 Uhr gesperrt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 09:54

    POL-PIZW: Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem ALDI-Parkplatz in der Homburger Straße geparkten, grauen PKW Ford Torneo. Der Ford wurde hierbei im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:32

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - In der Zeit von Sonntag, 05.10.2025, 15.30 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 11.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines am Straßenrand in der Einödstraße abgestellten, blauen PKW Mazda 2. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:08

    POL-PIZW: Auffahrunfall/Mehrere leicht verletzte Personen

    Bechhofen (ots) - Am Sonntag, 05.10.2025, 13.00 Uhr ereignete sich in der Rosenkopfer Straße ein Verkehrsunfall als die 31-jährige Fahrerin eines Hyundai auf einen vor ihr abbremsenden und dann stehenden PKW VW auffuhr und diesen auf einen anhaltenden PKW Toyota schob. Der PKW Toyota wollte nach links in den Daumenbösch einbiegen, musste aber wegen Gegenverkehr verkehrsbedingt warten. Es entstand Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren