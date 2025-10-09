Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 07.10.2025, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 08.10.2025, 17.10 Uhr wurde ein in der Fasaneriestraße, teilweise auf dem Gehweg geparkter, grauer PKW BMW 5er von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

