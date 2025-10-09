PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 08.10.205, gegen 22.30 Uhr wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW VW Passat in der Virginiastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei der Durchsuchung konnte bei ihm einen Kleinmenge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der 38-Jährige war darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der PKW wurde eingezogen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:15

    POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

    Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 15.05 Uhr musste der 35-jährige Fahrer eines LKW Scania verkehrsbedingt an der Ampelanlage Alte Ixheimer Straße/Maxstraße warten. Vor dem LKW stand ein PKW. Als die beiden Fahrzeuge wieder anfuhren, überquerte ein 90-jähriger Fußgänger mit seiner Gehhilfe unvermittelt zwischen den Fahrzeugen, noch vor der Fußgängerfurt der Ampelanlage die Alte Ixheimer Straße. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:45

    POL-PIZW: PKW-Brand führt zur Autobahnsperrung

    Zweibrücken, BAB 8- 08.10.2025, 12:00 Uhr (ots) - Gegen 12:00 Uhr kam es auf der BAB 8 ca. 500 Meter nach der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Pirmasens zum Vollbrand eines PKW. Der Fahrzeugführer einer Mercedes E-Klasse konnte sich rechtzeitig aus seinem PKW begeben und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte auf der Autobahn komplett aus. Ursächlich für den Brand war nach derzeitigen Erkenntnissen ein ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:54

    POL-PIZW: Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem ALDI-Parkplatz in der Homburger Straße geparkten, grauen PKW Ford Torneo. Der Ford wurde hierbei im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren