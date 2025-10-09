Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 08.10.205, gegen 22.30 Uhr wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW VW Passat in der Virginiastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei der Durchsuchung konnte bei ihm einen Kleinmenge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der 38-Jährige war darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der PKW wurde eingezogen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell