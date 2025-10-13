PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten am Outlet-Center/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 11.10.2025 in der Zeit 09.45 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Outlet-Centers vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten, grauen PKW Kia Ceed. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Am Sonntag, 12.10.2025, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ebenfalls auf dem Parkplatz des Outlet-Centers die rechte Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen PKW Audi A 3. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 2500.- Euro belaufen. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, entfernten sich die jeweiligen Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallhergänge beobachtet bzw. kann Angaben zu den Verursacherfahrzeugen oder deren Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
  • 12.10.2025 – 17:50

    POL-PIZW: Jugendgruppe prügelt gemeinschaftlich auf 23-Jährigen ein.

    Zweibrücken - Ortsteil Ernstweiler (ots) - Der 23-jährige Geschädigte begab sich am frühen Sonntagmorgen, den 12.10.2025 gegen 02 Uhr mit seinem gleichaltrigen Begleiter nach dem Besuch der Ernstweiler Kerwe zu Fuß nach Hause. In der Ernstweilertalstraße trafen sie in Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale auf eine Gruppe Jugendlicher. Aus bislang unbekannten ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:19

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 07.10.2025, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 08.10.2025, 17.10 Uhr wurde ein in der Fasaneriestraße, teilweise auf dem Gehweg geparkter, grauer PKW BMW 5er von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der ...

    mehr
