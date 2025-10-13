Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten am Outlet-Center/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 11.10.2025 in der Zeit 09.45 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Outlet-Centers vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten, grauen PKW Kia Ceed. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Am Sonntag, 12.10.2025, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ebenfalls auf dem Parkplatz des Outlet-Centers die rechte Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen PKW Audi A 3. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 2500.- Euro belaufen. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, entfernten sich die jeweiligen Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallhergänge beobachtet bzw. kann Angaben zu den Verursacherfahrzeugen oder deren Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

