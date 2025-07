Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrerin und Auto kollidieren, Verkehrsunfall auf der Saerbecker Straße

Greven (ots)

Am Freitagmorgen (18.07.) hat sich gegen 11.30 Uhr auf der Saerbecker Straße in Höhe der Hausnummer 128, zwischen der B481 und dem Kreisverkehrs Montargisstraße/ Am Diekpohl, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 54-Jähriger aus Greven fuhr mit seinem schwarzen Mercedes auf der Saerbecker Straße stadteinwärts. Auf dem Radweg entlang der Saerbecker Straße war zur gleichen Zeit eine 24-Jährige aus Greven mit ihrem Pedelec unterwegs. Sie fuhr nach ersten Erkenntnissen auf dem Radweg entlang der Saerbecker Straße stadtauswärts, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Grevenerin wollte dann offenbar die Straßenseite wechseln und fuhr auf die Fahrbahn. Der Mercedes und das Pedelec stießen zusammen. Die Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein umliegendes Krankenhaus. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Ein Fahrradhelm kann keine Verkehrsunfälle, aber schwere Kopfverletzungen verhindern. Die Polizei appelliert daher an alle Rad- und Pedelec Fahrer, bei jeder Fahrt einen Fahrradschutzhelm zu tragen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt.

