Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Audi überschlägt sich und kollidiert mit Telefonmast Überhöhte Geschwindigkeit steht im Raum

Mettingen (ots)

Am Freitagabend (18.07.) gegen 21.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Mettener Straße in Höhe des Ackerwegs.

Ein 23 Jahre alter Mann aus Ibbenbüren ist mit seinem Audi RS3 aus Ibbenbüren in Richtung Mettingen auf der Mettener Straße gefahren. Nach ersten Erkenntnissen habe der 23-Jährige in der kurvenreichen Strecke die Kontrolle über das Auto verloren. Der Audi ist mehrfach nach links und rechts ausgebrochen, bevor es in Höhe des Ackerwegs nach rechts von der Straße abgekommen ist und dort mit einem Telefonmast kollidierte. Durch diese Kollision wurde das Auto in die Luft gehoben, schlug gegen einen Baum und ist anschließend auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und verletzte sich bei der Kollision schwer. Er ist von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Audi fing im Bereich des Motors an zu brennen. Das Feuer wurde von einem Ersthelfer mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Als Unfallursache steht eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Raum, dies ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mindestens 75.000 Euro geschätzt. Das Auto wurde sichergestellt und die Mettener Straße war für etwa drei Stunden komplett gesperrt.

