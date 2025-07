POL-PDTR: Sicher unterwegs: Polizei Idar-Oberstein gibt Präventionstipps für Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Fahrer

Herborn (ots) - Nach vorangegangenem Bürgerbegehren wegen eines stark erhöhten Durchgangsverkehrs mit Hintergrund der Vollsperrung der Tiefensteiner Straße in Idar-Oberstein wurden in der Ortslage Herborn durch Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Geschwindigkeitsmessungen und mehrere allgemeine Verkehrskontrollen in Herborn durchgeführt. In einem Zeitraum ...

mehr