Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 70-jährige Vermisste angetroffen, Nachtrag zu: Öffentlichkeitsfahndung, Frau aus Greven vermisst

Greven (ots)

Die 70-jährige Frau aus Greven, die seit Dienstag (15.07.25) im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde, ist in Frankfurt am Main durch Polizeikräfte gesund und unversehrt angetroffen worden. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Suche.

Erstmeldung vom 15.07.2025 - 11.52 Uhr

Greven, Öffentlichkeitsfahndung, Frau aus Greven vermisst - Hinweise erbeten Die 70-jährige Frau verließ am Sonntag (13.07.) gegen 07.00 Uhr ihre Wohnanschrift in Greven, um nach Dortmund zu ihrem Sohn zu fahren. Seit der Zeit wurde sie nicht mehr gesehen und es gab keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie leidet unter einer beginnenden Demenz, daher könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei hat die Suche nach der Dame aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Frau ist ungefähr 170 cm groß hat graue Haare und eine kräftige Statur. Sie trägt ein Kopftuch und eine Brille. Bekleidet war sie mit einem Kleid. Weiterhin führte sie eine braune Handtasche mit sich. Wer Angaben zu der Dame machen kann, wird gebeten die Polizei in Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren. Hier geht es zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/174455

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell