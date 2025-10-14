POL-PIZW: Betrunken Auto gefahren
Zweibrücken (ots)
Am Montag, 13.10.2025, gegen 19.20 Uhr wurde der 73-jährige Fahrer eines PKW Dacia Sandero in der Ixheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,13 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. /pizw
