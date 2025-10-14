PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Betrunken Auto gefahren

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 19.20 Uhr wurde der 73-jährige Fahrer eines PKW Dacia Sandero in der Ixheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,13 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

