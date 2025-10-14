POL-PIZW: Betrunken Auto gefahren

Zweibrücken (ots) - Am Montag, 13.10.2025, gegen 20.45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Briefkasten des Internationalen Bundes in der Dr.-Ehrensberger-Straße durch Einwerfen eines Böllers. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email ...

