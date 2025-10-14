Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Erst Tür und PKW beschädigt, dann betrunken Fahrrad gefahren

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 13.10.2025, 22.50 Uhr beschädigte ein 35-jähriger Mann in der Schlachthofstraße den Glaseinsatz einer Haustür sowie das Seitenfenster eines dort geparkten PKW, indem er jeweils einen Backstein in die Glasscheiben warf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Anschließend flüchtete der Mann. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter am Dienstag, 14.10.2025, gegen 01.15 Uhr in der Schwalbenstraße als Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert werden. Er fiel durch seine unsichere Fahrweise auf und war sichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,7 Promille. Der Grenzwert für Fahrradfahrer liegt bei 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrrad vor Ort sichergestellt. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

