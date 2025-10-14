PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Erst Tür und PKW beschädigt, dann betrunken Fahrrad gefahren

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 13.10.2025, 22.50 Uhr beschädigte ein 35-jähriger Mann in der Schlachthofstraße den Glaseinsatz einer Haustür sowie das Seitenfenster eines dort geparkten PKW, indem er jeweils einen Backstein in die Glasscheiben warf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Anschließend flüchtete der Mann. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter am Dienstag, 14.10.2025, gegen 01.15 Uhr in der Schwalbenstraße als Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert werden. Er fiel durch seine unsichere Fahrweise auf und war sichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,7 Promille. Der Grenzwert für Fahrradfahrer liegt bei 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrrad vor Ort sichergestellt. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:08

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an Briefkasten/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 13.10.2025, gegen 20.45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Briefkasten des Internationalen Bundes in der Dr.-Ehrensberger-Straße durch Einwerfen eines Böllers. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:23

    POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfallfluchten am Outlet-Center/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Samstag, 11.10.2025 in der Zeit 09.45 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Outlet-Centers vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten, grauen PKW Kia Ceed. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Am Sonntag, 12.10.2025, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren