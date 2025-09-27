PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Unfall auf der B269 zwischen Felsberg und Ittersdorf

Saarlouis (ots)

Am Samstagmorgen, den 27.09.2025, ca. 09:00 Uhr, kam es auf der B269 zwischen den Ortslagen Felsberg und Ittersdorf zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Der 33-jährige PKW-Fahrer befuhr eine langgezogene Rechtskurve bergauf aus Richtung Felsberg kommend. Der 40-jährige LKW-Fahrer befuhr die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung. Aus Unachtsamkeit fuhr der PKW-Fahrer vollständig auf die Gegenfahrspur, wo es trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung des LKW-Fahrers zu einer Frontalkollision kam. Durch den Aufprall wurde der PKW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt, das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Strecke musste wegen Bergungsarbeiten und einer Fahrbahnreinigung bis ca. 13:30 Uhr teilweise gesperrt werden. Zeitweise kam es auch zu einer Vollsperrung. Der Fahrer des PKWs wurde ins Winterbergklinikum verbracht.

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
