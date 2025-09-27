Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Unfall auf der B269 zwischen Felsberg und Ittersdorf

Saarlouis (ots)

Am Samstagmorgen, den 27.09.2025, ca. 09:00 Uhr, kam es auf der B269 zwischen den Ortslagen Felsberg und Ittersdorf zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW. Der 33-jährige PKW-Fahrer befuhr eine langgezogene Rechtskurve bergauf aus Richtung Felsberg kommend. Der 40-jährige LKW-Fahrer befuhr die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung. Aus Unachtsamkeit fuhr der PKW-Fahrer vollständig auf die Gegenfahrspur, wo es trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung des LKW-Fahrers zu einer Frontalkollision kam. Durch den Aufprall wurde der PKW-Fahrer lebensbedrohlich verletzt, das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Strecke musste wegen Bergungsarbeiten und einer Fahrbahnreinigung bis ca. 13:30 Uhr teilweise gesperrt werden. Zeitweise kam es auch zu einer Vollsperrung. Der Fahrer des PKWs wurde ins Winterbergklinikum verbracht.

