POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 20-jährigen Jonas KIENTZ
2 Dokumente
Schwalbach; OT Hülzweiler (ots)
Die Polizei sucht nach dem Heranwachsenden Jonas Kientz. Dieser wurde zuletzt am 07.09.2025 von seiner Mutter am Bahnhof in Saarlouis-Roden gesehen. Herr Kientz besuchte noch bis einschließlich Freitag, 12.09.2025, seine Ausbildungsstätte in Homburg. Letztmalig hatte er am Abend des 12.09.2025 noch telefonischen Kontakt zu seiner Mutter. Seit diesem Zeitpunkt ist er nicht zu seiner Wohnanschrift in Schwalbach-Hülzweiler zurückgekehrt und nicht mehr erreichbar. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt.
Personenbeschreibung:
- männlich - 1,75 m groß - 20 Jahre alt - normale Statur - kurze braune Haare - schwarze Baseballmütze - Vollbart
Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Kientz.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell