POL-PDLD: Brand eines Mehrfamilienhauses

Minfeld (ots) - In Minfeld in der Kindergartenstraße verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter bereits in der Nacht von 13.07.25 auf 14.07.25 Zutritt zu einem Anbau eines Hauses, der als Werkstattraum benutzt wird. Dort entwendete der Täter mehrere Werkzeuge und Zubehörteile. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

