Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht

Schwalbach-Elm (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße in 66773 Schwalbach-Elm ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher, der beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw beschädigte, von der Unfallörtlichkeit flüchtete. An der Unfallörtlichkeit konnte der geparkte Pkw durch Kräfte der Polizeiinspektion Saarlouis nicht mehr festgestellt werden. Laut Zeugenangaben soll es sich um einen weißen VW Tiguan mit SLS-Kreiskennzeichen handeln. Der flüchtige Verkehrsunfallverursacher konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, der Geschädigte ist weiterhin unbekannt.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zu dem Geschädigten machen können, bzw. der geschädigte Fahrzeughalter des VW Tiguan werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell