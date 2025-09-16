POL-SLS: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 13-jährigen Mädchen Noelle-Julie Köhl aus Saarlouis
Saarlouis (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten kann eingestellt werden. Sie wurde durch die Polizei wohlbehalten angetroffen. Weitere Hinweise an die Polizei sind somit nicht mehr erforderlich.
Es wird zudem gebeten, dass für die Veröffentlichung genutzte Lichtbild der Vermissten unkenntlich zu machen.
