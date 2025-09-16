PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 13-jährigen Mädchen Noelle-Julie Köhl aus Saarlouis

Saarlouis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten kann eingestellt werden. Sie wurde durch die Polizei wohlbehalten angetroffen. Weitere Hinweise an die Polizei sind somit nicht mehr erforderlich.

Es wird zudem gebeten, dass für die Veröffentlichung genutzte Lichtbild der Vermissten unkenntlich zu machen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

