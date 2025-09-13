PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 20-jährigen Jonas Kientz

Schwalbach; OT Hülzweiler (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten kann eingestellt werden. Er wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen. Weitere Hinweise an die Polizei sind somit nicht erforderlich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

