POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 20-jährigen Jonas Kientz

Schwalbach-Elm (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße in 66773 Schwalbach-Elm ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher, der beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw beschädigte, von der Unfallörtlichkeit flüchtete. An der Unfallörtlichkeit konnte der geparkte Pkw durch Kräfte der Polizeiinspektion Saarlouis nicht mehr festgestellt werden. Laut Zeugenangaben soll es sich um einen weißen VW Tiguan mit SLS-Kreiskennzeichen ...

mehr