POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 20-jährigen Jonas Kientz
Schwalbach; OT Hülzweiler (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten kann eingestellt werden. Er wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen. Weitere Hinweise an die Polizei sind somit nicht erforderlich.
