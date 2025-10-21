Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (17.10.2025) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Polizisten beobachteten gegen 16.50 Uhr, wie der 29-Jährige in der Klett-Passage mutmaßlich Rauschgift an einen 43-jährigen Mann verkauft hat. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung des 29-Jährigen fanden die Polizisten mehrere Gramm Marihuana sowie 30 Kapseln eines Drogenersatzmedikaments und 60 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der 29-jährige Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (18.10.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

