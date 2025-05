POL-PDNR: Rüttelstampfer in Neitersen entwendet

Betzdorf (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 20.05.2025, 22:30 Uhr und Mittwoch, 21.05.2025, 08:20 Uhr brachen unbekannte Täter in der Kirchstraße 8 in Betzdorf in das Ladengeschäft "Rabattcenter" ein. Hierzu schufen sie ein Loch in der Verglasung der Eingangstür und stiegen in das Geschäft ein. Entwendet wurden eine kleine schwarze Kasse mit Bargeld in mittleren dreistelligen Bereich sowie fünf Smartwatches. Hinweise zu ...

