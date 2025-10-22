PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (21.10.2025) in der Haldenstraße einen VW Golf gestohlen. Die 58 Jahre alte Besitzerin des roten Golfs parkte das Auto gegen 19.15 Uhr vor der Hausnummer 39. Als sie gegen 22.30 Uhr zurückkam, war der VW verschwunden. Wie die Diebe den VW mit dem amtlichen Kennzeichen HD-C 5152 im Wert von rund 15.000 Euro stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4071189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

  • 21.10.2025 – 13:55

    POL-S: Falsch abgebogen - Mit Stadtbahn zusammengestoßen

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein 46 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Dienstag (21.10.2025) in der Neckarstraße falsch abgebogen und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 46-Jährige fuhr gegen 07.45 Uhr in der Neckarstraße Richtung Villastraße. An der Sedanstraße übersah er eine Absperrung und bog nach links ab. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U 2 zusammen, die in der gleichen Richtung unterwegs war. Es ...

