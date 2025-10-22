Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (21.10.2025) in der Haldenstraße einen VW Golf gestohlen. Die 58 Jahre alte Besitzerin des roten Golfs parkte das Auto gegen 19.15 Uhr vor der Hausnummer 39. Als sie gegen 22.30 Uhr zurückkam, war der VW verschwunden. Wie die Diebe den VW mit dem amtlichen Kennzeichen HD-C 5152 im Wert von rund 15.000 Euro stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4071189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

