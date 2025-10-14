PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Werkzeuge

Bergneustadt (ots)

Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag (11. Oktober) bis Montag das Fenster eines Firmengebäudes in der Kölner, unweit der Einmündung Mühlenstraße, auf. Die Kriminellen entkamen mit mehreren Werkzeugen und Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

