Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher erbeuten Werkzeuge
Bergneustadt (ots)
Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag (11. Oktober) bis Montag das Fenster eines Firmengebäudes in der Kölner, unweit der Einmündung Mühlenstraße, auf. Die Kriminellen entkamen mit mehreren Werkzeugen und Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
