Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brand in Nachtclub "Eichhörnchen Bar" war Brandstiftung

Gummersbach (ots)

Am 21. September 2025 wurde der Nachtclub "Eichhörnchen Bar" an der Niedernhagener Straße in Gummersbach ein Raub der Flammen. Aufgrund der Untersuchungen durch einen Sachverständigen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Danach ist das Feuer im Erdgeschoss, nahe des Thekenbereichs ausgebrochen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Tatverdächtigen aus Bergneustadt und dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

