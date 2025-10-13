Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Brand in Nachtclub "Eichhörnchen Bar" war Brandstiftung
Gummersbach (ots)
Am 21. September 2025 wurde der Nachtclub "Eichhörnchen Bar" an der Niedernhagener Straße in Gummersbach ein Raub der Flammen. Aufgrund der Untersuchungen durch einen Sachverständigen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Danach ist das Feuer im Erdgeschoss, nahe des Thekenbereichs ausgebrochen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Tatverdächtigen aus Bergneustadt und dauern derzeit noch an.
