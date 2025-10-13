Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Lindlar (ots)
Zwischen 16:30 Uhr am Samstag (11. Oktober) und 10 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Holler Feld" eingebrochen. Die Einbrecher gelangten durch das Wohnzimmerfenster in das Haus, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Sie entkamen mit einer Goldmünze und Bargeld. Hinweise nimmt die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
