Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle in Berkenroth unterwegs

Nümbrecht (ots)

In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober (Freitag) waren Unbekannte in Berkenroth unterwegs. In der Berkenrother Straße öffneten sie gewaltsam das Schloss einer Scheune und stahlen zwei Pedelecs. Bei der Beute handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "FUSE" in Blau und um eines des Herstellers "Hercules" in der Farbe Schwarz. Auch in der Ringstraße waren die Kriminellen aktiv und stahlen aus zwei Autos Bargeld. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

