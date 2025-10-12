Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Wipperfürth (ots)

Von Donnerstag (9. Oktober) auf Freitag (10. Oktober) wollten Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße "Marktplatz" einbrechen, indem sie versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln. Ohne Erfolg - die Tür hielt stand und die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

