Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung - 63-Jähriger vermisst

Marienheide (ots)

Seit Donnerstag (9. Oktober 2025) wird ein 63-Jähriger aus Marienheide vermisst. Der Vermisste ist örtlich und zeitlich teilweise orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 63-Jährige ist circa 1,74 Meter groß, hat eine schlanke Statur und weißes Haar (Halbglatze). Vermutlich trägt er eine gelbe Fleecejacke, Jeans sowie Garten- oder Sicherheitsschuhe. Der Vermisste ist Brillen- und Hörgeräteträger. Weitere Informationen und Fotos des 63-Jährigen finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/182839

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell