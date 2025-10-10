PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung - 63-Jähriger vermisst

Marienheide (ots)

Seit Donnerstag (9. Oktober 2025) wird ein 63-Jähriger aus Marienheide vermisst. Der Vermisste ist örtlich und zeitlich teilweise orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 63-Jährige ist circa 1,74 Meter groß, hat eine schlanke Statur und weißes Haar (Halbglatze). Vermutlich trägt er eine gelbe Fleecejacke, Jeans sowie Garten- oder Sicherheitsschuhe. Der Vermisste ist Brillen- und Hörgeräteträger. Weitere Informationen und Fotos des 63-Jährigen finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/182839

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:30

    POL-GM: Schützen Sie sich vor Diebstahl

    Oberbergischer Kreis (ots) - Hochpreisige Räder mit Elektroantrieb sind bei Kriminellen beliebt - umso wichtiger ist der richtige Diebstahlschutz. Die von Werk aus verbauten Rahmen- und/oder Akkuschlösser stellen keinen ausreichenden Diebstahlschutz dar, da die Räder einfach weggetragen oder auf dem Vorderrad weggerollt werden können. Die Polizei rät zum Kauf massiver Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:30

    POL-GM: Pedelec-Diebe in Wiehl unterwegs

    Wiehl (ots) - In Wiehl hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (8. Oktober) auf Donnerstag auf Pedelecs abgesehen. In der Römerstraße brachen die Diebe die Tür eines Gartenhauses auf und in der Heckelsiefener Straße hebelten sie eine Garage auf. Die Kriminellen erbeuteten zwei Pedelecs des Herstellers "Kalkhoff" in der Römerstraße und ein "Focus"-Pedelec in Blau/Schwarz in der Heckelsiefener Straße. Die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:30

    POL-GM: Bushaltestellenhäuschen beschädigt

    Hückeswagen (ots) - In der Nacht vom 7. Oktober (Dienstag) auf den 8. Oktober zerstörten Unbekannte eine Seitenscheibe am Bushäuschen der Bushaltestelle in der Friedrichstraße (Fahrtrichtung Wipperfürth). Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren