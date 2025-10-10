PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Hückeswagen (ots)

In der Nacht vom 7. Oktober (Dienstag) auf den 8. Oktober zerstörten Unbekannte eine Seitenscheibe am Bushäuschen der Bushaltestelle in der Friedrichstraße (Fahrtrichtung Wipperfürth). Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

