Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Musikinstrument gestohlen

Wiehl (ots)

Zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr am vergangenen Dienstag (7. Oktober) stahlen Unbekannte aus einem Auto ein Cello. Das Auto stand geparkt in der Jahnstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

