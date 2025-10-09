Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Musikinstrument gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr am vergangenen Dienstag (7. Oktober) stahlen Unbekannte aus einem Auto ein Cello. Das Auto stand geparkt in der Jahnstraße.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
