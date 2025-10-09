Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Sprinter stürzt Böschung hinunter
Lindlar (ots)
Am 8. Oktober (Mittwoch) war ein 29-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Sprinter auf der L302 in Richtung Frielingsdorf unterwegs. Gegen 11:15 Uhr geriet der Wuppertaler auf Höhe der Ortslage Oberhabbach zunächst in den rechtsseitig verlaufenden Grünstreifen. Beim Versuch, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches dann die Fahrbahn querte, eine Böschung hinunterstürzte und auf die linke Fahrzeugseite kippte. Bei dem Unfallgeschehen wurde der 29-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinter wurde abgeschleppt.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell