Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auf nasser Fahrbahn ins Schlingern geraten
Nümbrecht (ots)
Ein 38-jähriger Wiehler war am 7. Oktober (Dienstag) auf der Schloßstraße in Fahrtrichtung der L320 unterwegs. Als der 38-Jährige gegen 17:15 Uhr die Zufahrt zum Schloss Homburg passierte, geriet der Transporter des Wiehlers auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern, rutschte in den rechtsseitigen Grünstreifen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. In der Folge kippte der Transporter auf die linke Fahrzeugseite. Durch den Unfall zog sich der Wiehler leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
