Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Montag (6. Oktober) auf Dienstag wurde ein Anwohner der "Unteren Straße" gegen 3:05 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Er eilte sofort vor seine Haustür und fand eine beschädigte Schaufensterscheibe eines nahegelegenen Elektronikgeschäftes sowie zwei davorliegende Pflastersteine vor. Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie zwei Männer mit Gegenständen in der Hand vor den Eingang des Geschäfts traten und die Gegenstände gegen die Schaufensterscheibe warfen. Unmittelbar danach flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Bei den Personen handelte es sich um zwei Männer mit schlanker Statur. Der Erste war mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Trainingshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der zweite Täter trug einen weißen Pullover und eine weiße Hose. Beide hatten schwarze Handschuhe an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
