Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Hückeswagen (ots)

Am frühen Montagmorgen (6. Oktober) kam es in Hückeswagen zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 6:05 Uhr war eine 66-jährige Land Rover-Fahrerin aus Hückeswagen auf der B237 von Bergisch Born in Richtung Bergischer Kreisel unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 27-Jährigen aus Hückeswagen zusammen. Die 66-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Golf-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 07.10.2025 – 08:56

    POL-GM: Beim Abbiegen gestürzt

    Nümbrecht (ots) - Eine 18-jährige Nümbrechterin wollte am Montagmorgen (6. Oktober) gegen 9:20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad von der Homburger Straße nach rechts auf die Göpringhauser Straße abbiegen. Dabei stürzte sie auf der regennassen Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:41

    POL-GM: Achtung - Reifenwechsel nicht vergessen!

    Oberbergischer Kreis (ots) - Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und das Wetter wird launischer. Damit Sie mit Ihrem Fahrzeug sicher durch Herbst und Winter kommen, sollten Sie frühzeitig an den Räderwechsel denken. Denn im Straßenverkehr ist in den nächsten Monaten erhöhte Vorsicht geboten: Unterschätzen Sie nicht die Rutschgefahr auf nassem Laub, und auch spiegelglatte Fahrbahnen und Schnee stellen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:40

    POL-GM: Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer

    Nümbrecht (ots) - Gegen 14:05 Uhr fuhren ein 21-jähriger Autofahrer aus Marienheide und ein 28-jähriger Autofahrer aus Wiehl am Sonntag (5. Oktober) auf der K28 aus Fahrtrichtung Drinsahl in Fahrtrichtung Happach. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mit einem grauen Audi in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Trotz des unübersichtlichen Streckenverlaufs überholte der Unbekannte zwei Autofahrer und einen ...

    mehr
