POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert zwei Verletzte

Hückeswagen (ots)

Am frühen Montagmorgen (6. Oktober) kam es in Hückeswagen zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 6:05 Uhr war eine 66-jährige Land Rover-Fahrerin aus Hückeswagen auf der B237 von Bergisch Born in Richtung Bergischer Kreisel unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 27-Jährigen aus Hückeswagen zusammen. Die 66-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Golf-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

