Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Abbiegen gestürzt

Nümbrecht (ots)

Eine 18-jährige Nümbrechterin wollte am Montagmorgen (6. Oktober) gegen 9:20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad von der Homburger Straße nach rechts auf die Göpringhauser Straße abbiegen. Dabei stürzte sie auf der regennassen Straße und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

