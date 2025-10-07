Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Beim Abbiegen gestürzt
Nümbrecht (ots)
Eine 18-jährige Nümbrechterin wollte am Montagmorgen (6. Oktober) gegen 9:20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad von der Homburger Straße nach rechts auf die Göpringhauser Straße abbiegen. Dabei stürzte sie auf der regennassen Straße und zog sich leichte Verletzungen zu.
