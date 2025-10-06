Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Achtung - Reifenwechsel nicht vergessen!

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und das Wetter wird launischer. Damit Sie mit Ihrem Fahrzeug sicher durch Herbst und Winter kommen, sollten Sie frühzeitig an den Räderwechsel denken. Denn im Straßenverkehr ist in den nächsten Monaten erhöhte Vorsicht geboten: Unterschätzen Sie nicht die Rutschgefahr auf nassem Laub, und auch spiegelglatte Fahrbahnen und Schnee stellen Verkehrsteilnehmende jedes Jahr aufs Neue vor Herausforderungen. Die richtige Bereifung und eine angepasste Fahrweise sind entscheidend und können Leben retten.

Werfen Sie vor der Montage einen gründlichen Blick auf den Zustand Ihrer Reifen. Trotz der vorgeschriebenen Profiltiefe von 1,6 Millimetern ist bei Winter- oder Ganz-jahresreifen eine Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern empfehlenswert. Achten Sie zudem auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigter Reifen birgt ein hohes Unfallrisiko!

Laut Straßenverkehrsordnung sind bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ausschließlich winter-taugliche Reifen mit entsprechendem Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) erlaubt. Bei einem Verstoß erwarten Sie ein Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg. Kommt es zu einem Unfall, droht sogar eine Kürzung der Versicherungsleistungen.

Denken Sie immer daran: Die Reifen stellen die Verbindung zwischen Fahrbahn und uns Fahrzeug dar und tragen damit einen wichtigen Teil zur Verkehrssicherheit bei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell