POL Schwaben Nord: Mülltonnenbrand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (20.10.2024) geriet eine Mülltonne in der Billerstraße in Brand. Die Polizei geht derzeit von keiner vorsätzlichen Brandlegung aus.

Gegen 06.45 Uhr wurden Passanten auf eine brennende Papiermülltonne aufmerksam und alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Derzeit werden keine strafrechtlichen Ermittlungen geführt.

