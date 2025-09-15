Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Dachstuhlbrand am Wieselweg

Gronau (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde die Feuerwehr Gronau um 2:21 Uhr zu einem Feuer auf dem Wieselweg alarmiert. Der Bewohner des eingeschossigen Wohngebäudes war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte selbst den Notruf abgesetzt.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren Flammen und Rauch aus dem Dachstuhl erkennbar. Über die Drehleiter wurde unmittelbar die Brandbekämpfung eingeleitet, der Dachraum wurde geöffnet.

Aus bisher unbekannter Ursache war ein Feuer in dem ungenutzten und aus dem Wohnbereich nicht zugänglichen Raum unter dem Dach ein Feuer ausgebrochen.

Die Löscharbeiten zogen sich über eine längere Zeit hin, da die Dachhaut nur über Leitern geöffnet werden konnte und die Deckenkonstruktion nicht betreten werden konnte. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden Räume im Wohnbereich stark in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Feuerwehr Gronau war mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzstelle wurde gegen 6 Uhr der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell