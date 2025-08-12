Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Feuer an einer Überdachung an der Klostermaate

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gronau (ots)

Am gestrigen Abend rückte die Feuerwehr Gronau zu einem Einsatz in die Klostermaate aus. Um 19:56 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem Anwohner einen Brand an einer Terrassenüberdachung meldeten. Die Flammen griffen bereits auf die Überdachung des Nachbarhauses über.

Dank des schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen des Feuers auf die Wohnräume der angrenzenden Häuser verhindern.

Der Brand, der die Terrassenüberdachung sowie einen Teil der benachbarten Überdachung in Mitleidenschaft zog, konnte innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Etwa 50 Einsatzkräfte aus beiden Löschzügen der Feuerwehr Gronau waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und die Gefahr schnell zu bannen. Die Kräfte des Löschzugs Gronau waren im Rahmen ihres montags stattfindenden Dienstabends im Stadtgebiet unterwegs und so sehr schnell vor Ort.

Die betroffenen Anwohner konnten das Gebäude sicher und unverletzt verlassen. Der Einsatz war gegen 21:00 Uhr erfolgreich abgeschlossen.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt, an die die Einsatzstelle nach den Löscharbeiten übergeben wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell