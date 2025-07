Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt

Achern (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einer Verkehrskontrolle eines 21-jährigen VW-Fahrers, der nun mit einer Anzeige rechnen muss. Gegen 2:45 Uhr befuhr der 21-Jährige die L78 von Achern kommend in Fahrtrichtung Gamshurst. Wegen des vorherigen, auffälligen Fahrverhaltens des VW-Fahrers und anderen Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser schlug positiv auf Morphin und THC an. Der 21-Jährige muss sich nun wegen dem Fahren unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell