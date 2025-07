POL-OG: Muggensturm - Zeugen gesucht: Schwerwiegende Sachbeschädigung durch unbefugten Gebrauch eines Baustellenfahrzeugs

Oberkirch, Zusenhofen (ots) - Ein Mitarbeiter einer Gebäudereinigung wurde am vergangenen Freitag gegen 11:50 Uhr beim Säubern eines Fensters im Obergeschoss eines Neubaus im Lindenplatz bei einem Sturz von einer Leiter schwer verletzt. Der 33-Jährige wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Mittwochnachmittag ist der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. ...

