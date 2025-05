LPI-SLF: Verletztes Kind bei Auffahrunfall

Pößneck (ots) - Am Mittwoch, gegen 14.35 Uhr befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B281 von Pößneck kommend in Richtung Oppurg. An der Einmündung der Hauptstraße wollte er nach links in die Ortslage Oppurg abbiegen, hier verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und kam im Straßengraben zum Liegen. Er zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

