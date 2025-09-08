Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Unklarer Geruch in Sporthalle führt zu Großeinsatz - 18 Personen klagen über gesundheitliche Beschwerden

Die Feuerwehr Gronau wurde am heutigen Montag um 12:12 Uhr zu einem Einsatz an der Sporthalle an der Laubstiege alarmiert. Grund für die Alarmierung war ein unbekannter, beißender Geruch in der Umkleidekabine, der zu gesundheitlichen Beschwerden bei mehreren Personen führte.

Insgesamt 18 Kinder und Lehrkräfte klagten über Reizungen der Atemwege, Übelkeit und Kopfschmerzen. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet und betreut.

Aufgrund der unklaren Lage rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gronau, des Rettungsdienstes aus Gronau, Ahaus, Ochtrup und Vreden, der Polizei sowie zwei Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) waren im Einsatz.

Die Feuerwehr führte umfangreiche Messungen in der betroffenen Umkleide sowie angrenzenden Bereichen durch. Dabei konnten keine messbaren Schadstoffe festgestellt werden. Auch eine Ursache für den wahrgenommenen Geruch konnte nicht identifiziert werden.

Nach intensiver Erkundung und Belüftung der Räumlichkeiten wurde der Einsatz am Nachmittag beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur möglichen Ursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Gronau bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute Zusammenarbeit.

