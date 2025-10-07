PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Kindergarten - Täter entkommen ohne Beute

Bergneustadt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (2. Oktober) bis Montag schlugen Kriminelle das Fenster eines Kindergartens in der Straße "Sonnenkamp" ein. Die Einbrecher betraten die Räume und durchwühlten einen Schrank. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

