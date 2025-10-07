Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Kindergarten - Täter entkommen ohne Beute
Bergneustadt (ots)
In der Zeit von Donnerstag (2. Oktober) bis Montag schlugen Kriminelle das Fenster eines Kindergartens in der Straße "Sonnenkamp" ein. Die Einbrecher betraten die Räume und durchwühlten einen Schrank. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
