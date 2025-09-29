Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Versuchter Einbruch

Hemer (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag Zugang zu einem an der Fichtestraße geparkten Wohnmobil verschafft. Sie versuchten zunächst, gewaltsam eine Tür aufzubrechen, was misslang. Anschließend gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Fahrzeug. Gestohlen wurde nach Angaben der Betroffenen nichts.

Taschendiebe haben am Wochenende in Hemer zugegriffen. Eine 69-jährige Frau meldete sich bei der Polizei, dass sie am Samstag um 12 Uhr in einem Warenhaus an der Hauptstraße nach Ware geschaut habe. Gegen 12.15 Uhr bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offenstand und ihr Portemonnaie fehlte. Im Geschäft war ihr nichts Verdächtiges aufgefallen. Fast zeitgleich stellte eine 77-jährige Frau an der Bahnhofstraße fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche steckte. Auch sie hatte nichts bemerkt. Am Sonntag zwischen 21.10 und 21.14 Uhr wurde einer 17-Jährigen am Hadamareplatz die Geldbörse aus einer abgestellten Handtasche gestohlen. (cris)

