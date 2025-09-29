PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer - Handtaschenraub - Einbruch - Streit mit Holzlatte und anderes

Menden (ots)

Am Freitagmorgen löschte die Feuerwehr ein Feuer am Lagerplatz für Grünschnitt In den Liethen. Eine Mitarbeiterin der Stadt bemerkte gegen 8.30 Uhr Rauch und rief die Feuerwehr. Nach dem derzeitigen Stand wurde Asche in das Buschwerk geworfen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Einer 21-jährigen Frau wurde am Sonntag gegen 1.30 Uhr vor einer Disco an der Marktstraße die Handtasche entrissen. Ein Unbekannter habe sie angerempelt und weggestoßen, ihr ins Gesicht gespuckt, sie beschimpft und dann die Handtasche entrissen. Unbekannte Zeugen nahmen die Verfolgung auf. In einiger Entfernung ließ der Täter die Handtasche fallen, so dass die Frau ihr Eigentum zurückbekam. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen Raubes, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 9099-0.

Unbekannte sind am Samstag zwischen 16 und 23.55 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Bergheck eingebrochen. Sie brachen ein Fenster auf und durchwühlten die Räume. (cris)

Mit Holzlatte und Reizstoff-Sprühgerät sollen am Freitagnachmittag an der Wunne zwei Gruppen aufeinander losgegangen sein. Auslöser soll ein angeblich entferntes Namensschild an einem Briefkasten gewesen sein. Der Sachverhalt war für die Polizei aufgrund sprachlicher Barrieren nur schwer zu klären. Zwei Beteiligte wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten stellten gegen die jeweils andere Partei Strafanträge. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sechs Männer im Alter von 18, 24, 26, 39 und 53 Jahren. Gegen einen der Beteiligten lag ein offener Haftbefehl wegen einer Ersatzfreiheitstrafe vor. Die Polizeibeamten brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Unbekannte sind am Samstagmorgen in einen in einer Tiefgarage am Oesberner Weg abgestellten Toyota C-HR eingebrochen. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeug und stahlen nach Angaben der Halterin Sonnenbrillen, Massagestein und einen Anstecker.

Ein 37-jähriger Mann soll am Freitag die Haustür eines Mehrfamilienhauses Am Ehrenmal beschädigt haben. Eine Hausbewohnerin traf den Unbekannten im Hausflur, wo er randalierte. Die Polizei entdeckte den beschrieben Tatverdächtigen in der Umgebung. Er war bereits am Morgen aufgefallen, weil er in demselben Hausflur randalierte. Auf die kaputte Tür angesprochen, bestritt er gegenüber den Beamten, überhaupt jemals dort gewesen zu sein. Um 15.30 Uhr riefen Mitarbeiter eines Discounters an der Heinrich-Böll-Straße die Polizei zu Hilfe. Dort hatte der 37-Jährige Kunden angepöbelt und eine Mitarbeiterin beleidigt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, worauf er auch die Polizeibeamten fortwährend beleidigte und beschimpfte. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

