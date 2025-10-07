PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Rüttelplatten

Lindlar / Nümbrecht (ots)

In der Zeit von Samstag (4. Oktober), 12 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte, die in der Straße "Alte Landstraße" mit einer Stahlkette an einem Baugerüst festgekettet war. Bei der Rüttelplatte handelt es sich um eine "Wacker DPU 2550".

Auch in Nümbrecht war eine Rüttelplatte das Objekt der Begierde von Kriminellen. In der Nacht von Sonntag (5. Oktober) auf Montag stahlen Unbekannte zwischen 18 Uhr und 6:50 Uhr die Baumaschine vom Typ "DP46555 Hech" von einer Baustelle im Taubenweg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Einbruch in Kindergarten - Täter entkommen ohne Beute

    Bergneustadt (ots) - In der Zeit von Donnerstag (2. Oktober) bis Montag schlugen Kriminelle das Fenster eines Kindergartens in der Straße "Sonnenkamp" ein. Die Einbrecher betraten die Räume und durchwühlten einen Schrank. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 08:56

    POL-GM: Beim Abbiegen gestürzt

    Nümbrecht (ots) - Eine 18-jährige Nümbrechterin wollte am Montagmorgen (6. Oktober) gegen 9:20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad von der Homburger Straße nach rechts auf die Göpringhauser Straße abbiegen. Dabei stürzte sie auf der regennassen Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren