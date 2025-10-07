Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Rüttelplatten

Lindlar / Nümbrecht (ots)

In der Zeit von Samstag (4. Oktober), 12 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte, die in der Straße "Alte Landstraße" mit einer Stahlkette an einem Baugerüst festgekettet war. Bei der Rüttelplatte handelt es sich um eine "Wacker DPU 2550".

Auch in Nümbrecht war eine Rüttelplatte das Objekt der Begierde von Kriminellen. In der Nacht von Sonntag (5. Oktober) auf Montag stahlen Unbekannte zwischen 18 Uhr und 6:50 Uhr die Baumaschine vom Typ "DP46555 Hech" von einer Baustelle im Taubenweg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

