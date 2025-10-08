Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Gummersbach (ots)

Gegen 16:10 Uhr am Dienstag (7. Oktober) fuhr ein 30-jähriger Lindlarer mit seinem Mazda auf der Dieringhauser Straße in Richtung Ründeroth. Als der Autofahrer nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Pedelecfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung wie der Mazdafahrer auf dem Radweg unterwegs war. Durch die Kollision kam der Pedelecfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann aus Wiehl in ein Krankenhaus.

