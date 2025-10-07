PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aktuell (7. Oktober 2025) registriert die oberbergische Polizei vermehrt Schockanrufe im Bereich Wipperfürth.

Wipperfürth (ots)

Bei sog. Schockanrufen, handelt es sich um eine Masche, bei der Betrüger zumeist bei älteren Menschen anrufen und sich als Angehörige (meist Tochter/Sohn oder Enkel) ausgeben. Die Kriminellen täuschen eine Notlage vor, z. B. einen schlimmen Verkehrsunfall. Oftmals wird das Gespräch dann von einem vermeintlichen Anwalt oder angeblichen Polizisten übernommen, welcher dann erklärt, dass nun Geld oder Wertsachen benötigt werden, um bspw. eine Kaution zu stellen oder um eine Krankenhausbehandlung bezahlen zu können.

Immer wieder gelingt es Telefonbetrügern, auf diese Weise Geld zu ergaunern. Die Polizei empfiehlt, immer direkt mit dem benannten Familienmitglied, am besten über die altbekannte Telefonnummer, Kontakt aufzunehmen, um die getätigten Angaben zu überprüfen. Wenn die Herausgabe von Geld oder Wertsachen gefordert wird, können Sie davon ausgehen, dass der Anrufer nichts Gutes im Schilde führt. Das einzig Richtige in so einem Fall: Hörer auflegen und die Polizei verständigen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 09:03

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft

    Wipperfürth (ots) - In der Nacht von Montag (6. Oktober) auf Dienstag wurde ein Anwohner der "Unteren Straße" gegen 3:05 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Er eilte sofort vor seine Haustür und fand eine beschädigte Schaufensterscheibe eines nahegelegenen Elektronikgeschäftes sowie zwei davorliegende Pflastersteine vor. Auf der Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie zwei Männer mit Gegenständen in der Hand ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:02

    POL-GM: Diebe stehlen Rüttelplatten

    Lindlar / Nümbrecht (ots) - In der Zeit von Samstag (4. Oktober), 12 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte, die in der Straße "Alte Landstraße" mit einer Stahlkette an einem Baugerüst festgekettet war. Bei der Rüttelplatte handelt es sich um eine "Wacker DPU 2550". Auch in Nümbrecht war eine Rüttelplatte das Objekt der Begierde von Kriminellen. In der Nacht von Sonntag (5. Oktober) auf ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:00

    POL-GM: Einbruch in Kindergarten - Täter entkommen ohne Beute

    Bergneustadt (ots) - In der Zeit von Donnerstag (2. Oktober) bis Montag schlugen Kriminelle das Fenster eines Kindergartens in der Straße "Sonnenkamp" ein. Die Einbrecher betraten die Räume und durchwühlten einen Schrank. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
